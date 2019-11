Messa in sicurezza del palazzo del viale della Vittoria, i lavori potrebbero finire entro il mese

Proseguono speditamente i lavori di messa in sicurezza dell'edificio del viale della Vittoria parzialmente crollato nei mesi scorsi senza, fortunatamente, provocare vittime. I primi interventi potrebbero anzi concludersi entro novembre e restituire al transito una parte della strada oggi inibita.

A raccontarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia. Al momento sul palazzo operano 2 gru che hanno consentito agli operai di smontare le parti del pezzo non acnora precipitate. Nei prossimi giorni si procederà a demolire il cornicione "superstite" e si coprirà il tetto dell'edificio con un telo in attesa di interventi successivi. Sulle cause del crollo indaga la Procura di Agrigento.