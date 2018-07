Crollo del viadotto Petrulla, chiesta condanna del direttore dei lavori

Il viadotto Petrulla, crollato lungo la strada statale 626, nei pressi di Ravanusa, il 7 luglio di quattro anni fa e riaperto dopo un’interminabile odissea solo poche settimane fa, cedette a causa di errori nell’esecuzione dei lavori. Ne è convinta il pubblico ministero Elenia Manno che, ieri mattina, ha chiesto una condanna e ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio. Gli imputati sono l'ingegnere Angelo Cammarata, 87 anni, di Caltanissetta, progettista, e il direttore dei lavori Stefano Orlando.

Quest’ultimo, attraverso il proprio difensore, l’avvocato Luigi Tramontano, ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato: niente dibattimento, quindi, o altre prove rispetto a quelle emerse nella fase delle indagini preliminari. Il pm Elenia Manno, sulla base degli atti del fascicolo, ha chiesto la condanna a un anno e otto mesi di reclusione per l’accusa di disastro colposo. La pena proposta è ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato. Giudizio ordinario, invece, per Cammarata, difeso dall’avvocato Gerlando Vella. A decidere, il prossimo 25 settembre, sarà il giudice dell’udienza preliminare Stefano Zammuto che ieri ha dato la parola sia al pm che ai difensori per le discussioni conclusive.

L’inchiesta, prima del trasferimento alla Procura di Monza, è stata condotta dal pubblico ministero Carlo Cinque e si è sviluppata, soprattutto, grazie a una consulenza tecnica che ha posto l’accento su una serie di errori strutturali e di realizzazione dell’opera. Sarebbe questo, secondo il pm Elenia Manno che ieri ha illustrato la sua requisitoria, la causa del cedimento. Il dissequestro è arrivato proprio nel marzo del 2015, dopo che i tecnici hanno consegnato la relazione. La riapertura ufficiale è avvenuta lo scorso 2 marzo.