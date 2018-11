Via Favignana, parte il monitoraggio dell'area a rischio crollo

Consegnati i lavori di monitoraggio e studio del versante a rischio crollo di via Favignana. La Protezione civile regionale, insieme al Comune hanno dato “via” all’attività di verifica delle condizioni in cui versa l’area in cui si trovano alcune costruzioni e che ormai da anni presenta chiari segnali di dissesto idrogeologico. Un fronte franoso attivo e assolutamente “vitale” che lo scorso anno aveva spinto il Comune a predisporre provvedimenti urgenti per allontanare – fortunatamente per poche giorni – gli abitanti dalle proprie case.

In attesa del consolidamento (fermo ancora ad una fase progettuale preliminare) adesso si parte con la verifica tecnica e scientifica dell’area. I lavori prevederanno uno studio stratigrafico del suolo, verificheranno come questo risponde al fenomeno di dissesto, e si posizionerà un inclinometro sulla palazzina per verificare l’eventuale movimento della stessa. Un dato questo molto importante perché consentirebbe di accertare se l’edificio più vicino al fronte di frana è in un qualche modo “risucchiato” dal movimento del versante.

Altro importante verifica sarà quella sulla provenienza della grandissima quantità d’acqua che ormai in modo praticamente perenne scorre proprio dalla collina di via Favignana. Le verifiche finora condotte hanno dato tutte esito negativo, e accertare cosa accade sotto i piedi dei cittadini è evidentemente di grande importanza.