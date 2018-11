La casa è stata demolita, revocata l'ordinanza di sgombero

L’edificio che, lo scorso 12 ottobre, crollò in maniera parziale in via Canonico Sorrento – una traversa della centralissima via Imera - è stato messo in sicurezza. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha revocato la chiusura al transito pedonale della scalinata e l’ordinanza di sgombero per tre famiglie a carico delle quali è stato posto l’obbligo “del controllo e monitoraggio degli immobili”.