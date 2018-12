Crolla il solaio di una casa, i detriti finiscono sul letto matrimoniale

Crolla il solaio di una casa e tutti i detriti finiscono sul letto della camera matrimoniale. E’ accaduto in via Gioeni ad Agrigento dove sono anche intervenuti i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura. A determinare il cedimento – che per fortuna non ha provocato nessun ferito – sarebbero state delle infiltrazioni d’acqua piovana.

Quanto è avvenuto, nelle ultime ore, nel centro urbano della città dei Templi è l’ennesimo caso che si verifica da quando è iniziata la stagione delle piogge. L’emergenza crolli, in città, è riesplosa – a dire il vero – all’inizio di ottobre quando una vecchia casa di due piani, in via Gravano, nel centro storico, si è sbriciolata.