Crolla palazzo a Natale, stabile pericolante messo in sicurezza

E’ stato messo in sicurezza l’immobile che era crollato nel giorno di Natale. Lo stabile, che si trova in via Oliveri a Sciacca, era assai pericolante.

Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia, si è proceduto a demolire la parte non sicura sicura dell’immobile per poi, dunque, procedere alla messa in sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad operare sul fabbricato è stata la ditta Fratelli Certa di Sciacca. L’edificio appartiene ad una famiglia che vive in America da molti anni. A sostegno del palazzo una rete di ponteggio.