Crollo alla Scala dei Turchi, scatta il divieto d'accesso anche via mare

A distanza di un mese dal crollo alla Scala dei Turchi, la Capitaneria di porto corre ai ripari per evitare rischi. Dopo l'ordinanza del sindaco di Realmonte, Calogero Zicari, che in via precauzionale aveva interdetto l'accesso all'area, è arrivata anche quella della Guardia costiera di Porto Empedocle, che interdice il passaggio anche nel tratto di mare prospiciente la zona dell'arenile, interessata dai fenomeni franosi, nei pressi di Punta Majata.

L'ordinanza della Guardia costiera nasce dalla necessità d'interdire, in via cautelativa, per motivi di sicurezza, "anche l'accesso ed il transito - si legge - a mezzi e persone nello specchio acqueo adiacente la zona interessata, nelle more di una più approfondita verifica sulle condizioni di stabilità del versante".

"Nel tratto di mare prospiciente la porzine di arenile già interdetta dall'ordinanza sindacale - fanno sapere ancora dalla Guardia costiera - per una profondità di 25 metri, è fatto divieto di accesso alle persone e a mezzi di qualsiasi tipologia".

