Crollo in piazza Cavour, Comune "studia" sgravio dei tributi per bar e negozi

Chiedono di rientrare, il prima possibile, a casa. Ma anche – e questo vale per i titolari delle attività commerciali e degli studi professionali – di poter tornare serenamente a lavorare. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ieri mattina, assieme all’assessore Gabriella Battaglia e al personale dell'ufficio di Protezione Civile, ha incontrato – in sala Giunta a palazzo dei Giganti - gli amministratori di condominio della stabile di via Vittorio Emanuele Orlando.

“Abbiamo chiesto al prefetto di convocare un tavolo tecnico, assieme ai vigili del fuoco e agli amministratori di condominio per trovare una soluzione alternativa e permettere a questi agrigentini – ha spiegato il sindaco Firetto – il rientro a casa. Il tavolo tecnico verrà convocato nelle prossime ore”.

Al Comune, però, intanto, si sta lavorando all’ipotesi di uno sgravio dai tributi locali per i titolari delle attività commerciali.

“E’ vero, c’è un disagio palpabile per le attività che sono vicine al palazzo dove c’è stato il crollo – ha spiegato sempre il sindaco Lillo Firetto - . Assieme all’assessore al Bilancio e al ragioniere del Comune stiamo studiando il da farsi, stiamo verificando la giurisprudenza e dunque la percorribilità tecnica per concedere una temporanea forma di esenzione dai tributi locali che, però, attenzione, non sono moltissimi. E’ tutto in fase di studio, compreso l’esenzione dalla Tari che è però una tariffa, e solo nei prossimi giorni potremo essere certi sul da farsi”.