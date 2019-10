Il crollo di piazza Cavour, il Viale non resterà "prigioniero": ecco come cambia la viabilità

Il viale Della Vittoria, il "cuore" pulsante di Agrigento, non resterà "prigioniero" dei crolli di cornicione dal palazzo in stile liberty di piazza Cavour. La polizia municipale, con in testa il comandante Gaetano Di Giovanni, poche ore dopo la decisione - presa per il bisogno di garantire la pubblica e privata incolumità - di interdire la circolazione stradale del Viale, da stamani è al lavoro per trovare una soluzione. Di Giovanni ha anche fatto rientrare il responsabile della Viabilità e della segnaletica stradale: l'ispettore Salvatore Pace. E' stato fatto un mirato e circostanziato sopralluogo. Negli ultimi minuti, è stata presa la decisione. Una scelta per far sì appunto che il Viale non resti "prigioniero". Che gli esercenti commerciali, i residenti e i lavoratori di studi professionali e attività non siano costretti a vivere nell'estremo disagio.

Il Viale verrà, a livello di circolazione stradale, "tagliato" in due. Chi arriva da salita Coniglio non potrà che svoltare a destra e proseguire con direzione azienda sanitaria provinciale. E questo era stato già deciso ieri sera, dopo il cedimento del secondo cornicione: quello soprastante allo storico bar Saieva. Il viale Della Vittoria, a scendere: verso piazza Stazione, resterà chiuso - interdetto - nel tratto che va da salita Coniglio fino alla gelateria Le Cuspidi. Da Le Cuspidi, dalla fine dunque di piazza Cavour in poi, verso valle, il viale Della Vittoria sarà percorribile con un senso di marcia rivoluzionario: a salire, ossia verso piazza Cavour.

In questo modo, attività commerciali, residenti, lavoratori e anche tutti i genitori che dovranno portare a scuola i propri bambini potranno spostarsi senza grosse difficoltà. Quindi - stando anche alle direttive disposte dall'assessore Gabriella Battaglia - sul viale Della Vittoria, dall'intersezione con piazza Marconi fino all'intersezione con via Del Piave è istituito il doppio senso di circolazione ed è ridotto il limite di velocità a 20 chilometri orari. Resta, dunque, chiuso al traffico veicolare e pedonale il tratto antistante piazza Cavour, compreso fra via Emanuele Orlando e via Del Piave.

Chiusa anche via Emanuele Orlando, nel tratto fra il Viale e fino all'angolo con l'immobile al civico 278. Per via Del Piave è stato disposto il divieto di transito, ad eccezione dei residenti, doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati dall'intersezione con il viale Della Vittoria fino all'angolo con lo stabile al civico4, a seguire senso unico di marcia.

Da stamattina, intanto, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento - sono stati fatti rientrare in servizio 10 pompieri - sono di nuovo al lavoro, per una piena messa in sicurezza, sul palazzo di piazza Cavour. Con l'autoscala, i vigili del fuoco stanno raggiungendo i vari punti critici: quelli da dove si rischiano ulteriori cedimenti e distacchi. Tutti i calcinacci e i pezzi che rischiano di abbattersi al suolo vengono lentamente, e con tutte le precauzioni del caso, fatti cadere sul selciato. Un lavoro delicatissimo: i pompieri - questa è, al momento, l'idea - resteranno all'opera almeno fino a metà pomeriggio.

Alle 16,30, il Pm Antonella Pandolfi - titolare del fascicolo d'inchiesta aperto, per l'ipotesi di reato di disastro colposo, dopo il cedimento del primo cornicione - conferirà l'incarico al perito già nominato. Verosimilmente, un'ora dopo, il perito sarà già sul posto per effettuare un primissimo sopralluogo. "La Procura farà in modo - aveva già detto Luigi Patronaggio - che le operazioni peritali si svolgano con completezza e nel più breve tempo possibile, in modo da permettere quelle opere urgenti di messa in sicurezza dell'immobile necessarie alla sua libera fruizione".

Per le ore 18, già da ieri sera, era stato convocato un sit-in di commercianti e di interessati alla riapertura del viale Della Vittoria in piazza Cavour. Ad organizzarlo è stata Confcommercio.