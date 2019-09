Piazza Cavour, la ditta: "A crollare è stata la facciata, non l'impalcatura"

Non fu l'impalcatura a crollare, ma la stessa ad essere travolta dal distacco del cornicione. Dopo quanto avvenuto in piazza Cavour è la ditta che stava per effettuare gli interventi sull'edificio a fornire la propria ricostruzione dei fatti.

"In merito all incidente occorso in data 18 09 2019 relativo al crollo del cornicione presso la piazza Cavour del viale della vittoria - si legge in una nota di replica - la ditta interessata precisa quanto segue : è stato erroneamente riportato che detto crollo ha interessato l'impalcatura posta ai fini del ripristino del prospetto dell immobile. Al contrario - dicono - si precisa che a crollare è stato cornicione del immobile e non il ponteggio, che invece è stato solo travolto da detto crollo".