Piazza Cavour, sedici giorni dopo il crollo iniziano le operazioni peritali

Sedici giorni dopo il primo crollo, quello più consistente che avrebbe provocato una tragedia se solo fosse avvenuto in pieno giorno, iniziano le operazioni peritali in piazza Cavour. Questa mattina l’ingegnere Luigi Palizzolo comincerà la consulenza che dovrà portare alla messa in sicurezza del palazzo Liberty da cui si sono staccati dei pezzi di cornicione che hanno provocato il crollo del ponteggio che circondava due lati dello stabile.

Alle operazioni potranno partecipare difensori e consulenti dei trentuno indagati. La Procura coordinerà le operazioni. I vigili del fuoco metteranno a disposizione i mezzi, in particolare un “ragno”, vale a dire un ponteggio mobile che consente di salire ai piani senza agganciarsi sul prospetto del palazzo.

Il primo punto del quesito, assegnato dal pubblico ministero Antonella Pandolfi, è quello di “indicare “interventi da porre in essere per evitare ulteriori crolli”. La richiesta è di procedere “in via di assoluta urgenza”. Poi si passerà alla seconda fase dalla quale si dovranno accertare eventuali responsabilità penali.