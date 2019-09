Crollo di Piazza Cavour, il Comune: "I proprietari ripristinino la sicurezza"

Crollo di piazza Cavour, saranno i privati a dover provvedere in tempi rapidi al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area, "fatte salve le misure di competenza poste in essere dall' Autorità giudiziaria".

A disporlo, con un'ordinanza, è stato il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il quale, valutata la proposta del dirigente del settore V - Protezione Civile, ha anche disposto lo sgombero in via precauzionale dell'edificio interessato e degli immobili adiacenti in via Vittorio Emanuele Orlando al civico 1 e 29.

Con la medesima ordinanza è stato disposto il divieto di transito nella via Vittorio Emanuele Orlando fino alla porzione di piazza Cavour interessata dal sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria