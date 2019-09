Il crollo di piazza Cavour, il Viale sprofonda nell'emergenza e la Procura apre un'inchiesta per disastro colposo

E' emergenza. Il crollo del cornicione e dell'impalcatura che doveva servire per ripristinare il prospetto del palazzo liberty di piazza Cavour ha già messo in ginocchio il viale Della Vittoria. Esattamente, o forse ancora di più, per come accadde - ma quella fu tutta un'altra storia - quando cedette il costone che sventrò palazzo Crea. Il viale Della Vittoria, strada nevralgica per la viabilità cittadina e area di movida, è stato transennato per metà carreggiata. Interdetta anche, naturalmente, mezza piazza Cavour. Precauzioni indispensabili anche perché i calcinacci continuano a cadere. Uno il cornicione che si è staccato ed è precipitato al suolo. Ma ne restano altri tre, motivo per il quale anche i condomini attigui sono stati, sempre in via precauzionale, sgomberati.

La Procura della Repubblica di Agrigento, con il sostituto procuratore Antonella Pandolfi, ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti. L'ipotesi di reato avanzata è quella di disastro colposo. A quanto pare, uno dei primi passaggi che dovrà essere effettuato dovrebbe essere quello di una perizia tecnica.

Gli sgomberi hanno fatto salire il numero delle unità abitative evacuate a più di 20. Circa 25 invece le persone che stanno lasciando i palazzi dove ci sono tantissimi studi professionali. Chiuso, sempre in via precauzionale, un noto bar che sorge fra il viale Della Vittoria e piazza Cavour. Gli sfollati, quanti non hanno una seconda casa a San Leone, in queste ore si stanno, inevitabilmente, chiedendo che fine faranno. Non si tratta di molte persone, ma c'è chi si è ritrovato in uno stato di concreta emergenza. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, è stato avvisato dell'accaduto mentre si trova a Roma, alla presidenza del Consiglio dei ministri. "Fortunatamente nessun danno a persone o cose. La Squadra tecnica di reperibilità del Comune era sui luoghi pochi minuti dopo il crollo. È stato convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dal prefetto per valutare congiuntamente le misure da adottare per la messa in sicurezza dell'area - ha spiegato, attraverso il suo portavoce, Firetto - . Mi auguro che a breve si faccia chiarezza sulle cause del crollo. Non doveva avvenire e solo per un caso non ci sono state conseguenze gravi".