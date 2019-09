L'iscrizione di 28 indagati per il crollo in piazza Cavour, la Procura: "E' un atto dovuto"

"L'iscrizione nel registro degli indagati di 28 persone è un atto dovuto necessario all'espletamento della perizia sull'immobile e per consentire agli indagati di esercitare al meglio il proprio diritto di difesa". Lo hanno reso noto, stamani, dalla Procura della Repubblica di Agrigento - che è coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio - in merito al crollo del cornicione verificatosi in piazza Cavour ad Agrigento.

Il conferimento dell'incarico al perito nominato dal Pm è stato fissato per il primo ottobre, alle 16,30.

"La Procura farà in modo - hanno aggiunto - che le operazioni peritali si svolgano con completezza e nel più breve tempo possibile, in modo da permettere quelle opere urgenti di messa in sicurezza dell'immobile necessarie alla sua libera fruizione".