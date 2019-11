Crolla dell'intonaco all'interno della scuola "Pirandello", nessun ferito

Crolla un pezzo di intonaco nel bel mezzo di un corridoio della scuola "Pirandello" di Porto Empedocle: nessun ferito ma tante polemiche.

Il fatto si è registrato stanotte, fortunatamente mentre la scuola era ancora chiusa. Una fortuna enorme, dato che la porzione di tetto da cui la lastra si è staccata si trova proprio dinnanzi alla porta di una classe.

Sul posto si sono già recati i vigili del fuoco e i tecnici comunali, le lezioni non hanno avuto seguito perché i genitori avrebbero portato via i bambini già stamattina. Nell'istituto, per una verifica, si sono portati anche i carabinieri della stazione cittadina.

Sui social in molti invocano degli interventi di manutenzione delle strutture e ovviamente si dicono sollevati dal fatto che nessuno sia rimasto ferito.