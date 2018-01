Crollo del Palazzo Lo Jacono, slitta ancora l'audizione dei periti

All'udienza preceente i periti avevano chiesto altri quaranta giorni per tentare di chiarire le insanabili divergenze fra consulenti di Procura e difesa. L'ingegnere Luigi Palizzolo e l'architetto Pietro Tabbuso, entrambi dell'Università di Palermo, incaricati dai giudici della prima sezione penale di individuare le cause del crollo del Palazzo Lo Jacono Maraventano, caduto al suolo il 25 aprile del 2011, avevano ottenuto altro tempo per risolvere i dubbi sorti al tribunale dopo che i consulenti di procura e difesa hanno illustrato tesi diametralmente opposte.

Oggi pomeriggio il processo doveva riprendere ma l'avvocato Giuseppe Scozzari, componente del collegio di difesa degli imputati, ha chiesto un rinvio per un altro impegno di natura professionale. Si torna in aula il 6 marzo.