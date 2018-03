Il crollo del palazzo Lo Jacono, slitta ancora l'audizione dei periti

Prima i periti avevano chiesto altri quaranta giorni per tentare di chiarire le insanabili divergenze fra consulenti di Procura e difesa. Poi ci sono stati altri due rinvii. Ieri pomeriggio, per due differenti motivi (uno per lutto e l'altro per ragioni di salute), due consulenti della difesa hanno chiesto uno slittamento dell'udienza.

L'ingegnere Luigi Palizzolo e l'architetto Pietro Tabbuso, entrambi dell'Università di Palermo, sono stati incaricati dai giudici della prima sezione penale di individuare le cause del crollo del Palazzo Lo Jacono Maraventano, caduto al suolo il 25 aprile del 2011.

Le loro tesi saranno illustrate il 20 marzo.