La frana del viale Della Vittoria, Antonica: bisognava intervenire anni prima

Si è conclusa l'audizione dell'ex comandante della polizia municipale, Cosimo Antonica, chiamato - dalla Procura - a testimoniare nell'ambito del processo sulla frana del costone del viale Della Vittoria. Crollo che avvenne il 5 marzo di cinque anni addietro. Nell'udienza di ieri, sollecitato dalle domande dei legali degli indagati (il collegio è rappresentato dagli avvocati Antonino Gaziano, Rita Salvago, Nicolò Grillo, Antonino Manto e Silvio Miceli) ha ribadito - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - la necessità inascoltata che bisognava intervenire già anni prima.

La situazione del costone Crea era stata notata già nel 2009 quando venne inoltrata una richiesta di finanziamento di un progetto di messa in sicurezza, istanza che non portò però nulla. Antonica avrebbe puntato il dito anche contro l'allora sindaco Marco Zambuto. Antonica - nominato custode giudiziario dell'area - fu delegato, dal sostituto procuratore Andrea Maggioni (allora titolare del fascicolo d'inchiesta) ad indagare sulle cause del crollo.