Costone dell'Addolorata, dopo il crollo sopralluogo rinviato per la pioggia

Il sopralluogo tecnico era stato, inizialmente, previsto per ieri. Le forti piogge e le continue emergenze registratesi in città lo hanno fatto slittare. Sembra verosimile, fra l’altro, che neanche oggi – visto la diramata allerta “rossa” – potrà essere effettuato. La via Garibaldi resterà, dunque, precauzionalmente chiusa.

Almeno fino a quando non si avrà piena contezza delle condizioni del costone dell’Addolorata, all’altezza del Calvario. Sono state collocate, già nella serata di giovedì, delle transenne. Transenne che, veramente, durante la notte qualcuno ha anche spostato. Ma la strada è chiusa. E questo perché, esattamente per come era avvenuto il 7 marzo del 2015 - ma su via Giovanni Volpe, nel tratto di strada compreso fra la via Dante e la via 25 Aprile – un altro blocco di calcarenite, giovedì sera, è collassato sull’asfalto. E’ stata una serata infernale quella di Ognissanti, soprattutto per i residenti della zona che temono, inevitabilmente, di ritrovarsi con la strada interdetta per chissà quanto tempo.