Crollano calcinacci dal tetto dei bagni del "Politi", la denuncia degli studenti

Calcinacci, in abbondante quantità, si sono staccati dal tetto dei bagni degli alunni al liceo delle scienze umane "Politi" di Agrigento. La notizia è stata diffusa sulla pagina Facebook dell’Unione degli studenti. "Abbiamo assistito all’ennesima crepa del sistema scolastico italiano. Il crollo del tetto dei bagni destinati agli studenti che frequentano l’istituto scolastico - scrivono - . Fortunatamente non c’è stato alcun ferito, ma non è la prima volta che accadono eventi di questo tipo ad Agrigento". Oltre a questo episodio, che seppur grave non ha per fortuna avuto conseguenze peggiori, l’Unione degli studenti denuncia la situazione di pericolo nelle scuole della provincia. "Le condizioni degli edifici scolastici agrigentini – dicono i rappresentanti della Consulta - sono in pessimo stato e mettono in evidente rischio la vita degli studenti".

