Crollano calcinacci nel centro storico, residenti "blindati" in casa

Crollano calcinacci al centro storico. Le forte raffiche di vento, hanno causato ancora danni in una dei quartieri simbolo della città. La zona in questione, questa volta, è la via Restivo nell’angolo via Sanso. Parte della parete è crollata giù, impensierendo i residenti. La zona è stata transennata, ma ha di fatto, chiuso in casa diversi abitanti del centro storico.

“E’ da due anni che sollecitiamo il problema – ha detto uno dei residenti – mi hanno chiesto di inviare delle foto, le ho fatte ma nessuno si è mai fatto vivo. Oggi è successo quello che temevo. Il crollo”. Le transenne hanno “blindato” in casa i residenti, che adesso chiedono di intervenire in maniera tempestiva. Il crollo non ha causato danni a persone, ma la paura è stata tanta.