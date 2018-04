Crollano calcinacci in galleria tra Sciacca e Agrigento, strada messa in sicurezza

Calcinacci sono crollanti all'interno della galleria Garebici sulla strada statale 115 che collega Sciacca ad Agrigento. Fortunatamente nessun automobilista è rimasto ferito a causa del crollo all'interno del tunnel che si trova tra i Comuni di Montallegro e Siculiana.

A segnalare il crollo al 113, poco prima dell'una, è stato il conducente di un’auto. Subito sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza in tratto di strada. La galleria in direzione di Sciacca è chiusa.

Intanto, l'Anas fa sapere che è in corso un intervento di manutenzione all’interno della galleria. L’intervento, lungo la canna in direzione Sciacca, interessa lo strato superficiale del calcestruzzo in un punto localizzato della galleria. "Fino al termine dei lavori, previsto entro l’inizio della prossima settimana, - spiegano dall'Anas - il traffico sarà disposto sulla canna in direzione opposta, configurata a doppio senso di circolazione".