Il maltempo lascia il segno: è crollato il tetto di una casa disabitata

Gli effetti del maltempo perdurano. In via Sanso, nei pressi della più nota via Neve, ieri, è crollato il retto di un’abitazione disabitata. Sono accorsi i vigili del fuoco, gli uomini della polizia municipale e i tecnici dell’Utc. L’area è stata transennata per evitare rischi e il proprietario dell’immobile dovrà adesso ripulire e mettere tutto in sicurezza.

Il forte boato - il tetto dell'abitazione è praticamente imploso - ha terrorizzato tutti i residenti del centro storico di Agrigento. E nel "ventre" di "Girgenti" già da qualche settimana si registrano crolli e cedimenti. Le piogge sono andate, di fatto, ad aggravare tante criticità già esistenti.