Crolla rudere disabitato a Porto Empedocle, chiuso un tratto di statale 115

Giornata di apprensione a Porto Empedocle. E’ crollato un rudere disabitato nei pressi del lungomare “Nettuno”. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e l’Anas. La circolazione, lungo la statale 115, ha subito dei rallentamenti.

A spiegare l’accaduto è stato il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina: "La circolazione sta subendo un rallentamento con senso unico alternato nella strada statale 115 nei pressi del bivio per accedere al lungomare Nettuno, all’ incirca di fronte alla pizzeria “L’ albero" a causa del crollo di un rudere disabitato privato. I lavori - spiega il sindaco - sono in atto e riteniamo la circolazione possa tornare alla normalità nel breve periodo. Da questa mattina - dice il primo cittadino - avendo identificato il crollo, siamo sul posto, l’ Amministrazione e gli uffici per monitorare e garantire la messa in sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità dei residenti e degli automobilisti. L'intervento di messa in sicurezza in capo al privato è in corso d'opera. Un ringraziamento doveroso a tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per garantire la sicurezza di tutti".