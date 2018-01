Paura nel centro storico, crolla parte di una palazzina del progetto "Terravecchia"

Paura nel centro storico di Agrigento. Parte di una palazzina disabitata è crollata questa mattina in via Barone. Fortunatamente non ci sono feriti. L'edificio rientra nel progetto "Terravecchia" per il recupero e la riqualificazione di vecchi immobili del centro storico. I residenti della zona, spaventati dal rumore sordo del tonfo, hanno chiamato i vigili del fuoco.

Sono subito intervenuti sul posto i pompieri del comando Comando provinciale di Agrigento, i quali, accertando che non c'erano rischi per la pubblica incolumità, poiché l'area del progetto Terravecchia è interamente transennata, hanno smistato la chiamata ai dipendenti dell'ufficio tecnico comunale, che interverranno verosimilmente già in giornata, insieme alla Protezione civile comunale.

Appena poche settimane fa, il sindaco Lillo Firetto, si era detto pronto a rivedere il progetto "Terravecchia di Girgenti", che prevede, tra l'altro, la creazione di ventisette alloggi a canone sostenibile nel centro storico di Agrigento. Tante sono le incertezze che ancora pendono nella realizzazione dell'atteso progetto, ma - aveva dichiarato il sindaco - la praticabilità amministrativa è certa, nonostante molti passaggi dipendano da terzi.