Crolla costone in via Favignana, la rabbia dei residenti: "Sgombero? Non possono mandarci via"

Tutta Monserrato è in apprensione per quello che sta accadendo in via Favignana. Dopo il crollo del costone, l’ipotesi di sgomberare la palazzina di via Favignana potrebbe anche prendere piede, ed i residenti sono infuriati più che mai. Le piogge degli ultimi giorni hanno fatto scivolare verso la valle il costone, portando con sé anche parte della ringhiera. Ansia e apprensione per uno dei quartieri più popolati della città. Il costone è venuto giù ed i residenti vivono questo con rabbia ma anche tanta preoccupazione.

Lavorano senza sosta i vigili del fuoco del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno transennato la zona, chiudendo l’accesso. "Non può continuare così – riferiscono ad AgrigentoNotizie i residenti – qui siamo tutti malati. E’ sempre così, viviamo sempre con l'ansia. Non riusciamo neanche più a dormire. Mio marito non sta bene, dove dovrei andare?".

Sul posto anche la protezione civile, ma gli abitanti insorgono: “I miei bambini – ha detto una mamma che vive nel palazzo di via Favignana – non hanno più neanche uno spazio dove potere giocare. Non doveva andare a finire, questa situazione va avanti da troppo tempo".