Giù la casa di Camilleri, dal Comune: "La famiglia metta in sicurezza l'area"

Il maltempo ha portato via anche la casa di Andrea Camilleri, a Porto Empedocle. Il Comune, adesso, ha intimato alla figlia dello scrittore di mettere in sicurezza ciò che resta dell’edificio. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, il sindaco Ida Carmine, avrebbe ceduto l’immobile alla famiglia subito dopo la nascita della fondazione Camilleri.

Dietro il crollo c’è una storia da risolvere. Per non sbagliare nulla, il Comune, ha deciso di emettere un’ordinanza con la quale invita la famiglia a mettere in sicurezza la zona. I Camilleri, a detta del Comune, dovrebbero farsi carico degli interventi necessari a ripristinare la sicurezza della zona. Un groviglio di responsabilità che dovrebbe risolversi quanto prima.