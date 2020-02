Cade albero su un'auto e la distrugge, paura a Porto Empedocle

Le forti raffiche di vento, questa mattina, hanno causato non pochi problemi in tutta la provincia. A Porto Empedocle è stato sdradicato un albero di grandi dimensioni che si è abbattuto al suolo distruggendo un’auto. Fortunatamente, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, non ci dovrebbero essere feriti dato che in quel momento in strada non vi era nessuno né, tantomeno, c'era qualcuno alla guida del mezzo.

I pompieri sono intervenuti in maniera tempestiva, ma occorrerà del tempo per rimuovere il grosso tronco e i rami dalla strada.