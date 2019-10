Le compagnie crocieristiche pronte a investire, la Uil: "Cogliamo al volo l'occasione"

"Al porto di Porto Empedocle è arrivata una piccola nave da crociera, la "Wind Surf" che ha confermato, come se ce ne fosse bisogno, l'importanza, per la nostra provincia, di puntare al turismo crocieristico. Infatti, gli ospiti del mezzo hanno preso d'assalto la via Roma per una escursione cittadina, altri hanno puntato alla Scala dei Turchi e alla Valle dei templi". Lo dice il segretario della Uil, Gero Acquisto, che aggiunge: "Ecco perché siamo qui a spingere le istituzioni, a cominciare dal Demanio marittimo, ad accelerare l'iter per autorizzare la Msc crociera e la Costa crociere che hanno delle navi da oltre tremila posti, ad investire proprio al porto empedoclino".

Il dirigente sindacale prosegue: "Le crociere del Mediterraneo sono quelle che riscuotono sempre un notevole successo. Le due grosse compagnie navali hanno presentato il loro progetto proprio per Porto Empedocle e, non possiamo farci sfuggire questa grande occasione. Inoltre, bisogna fare presto in modo tale che dalla prossima primavera, Porto Empedocle possa essere se non proprio capolinea, zona di scalo. Immaginiamo che ogni settimana arrivino nella nostra provincia 6-7 mila persone".