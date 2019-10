Crociere di lusso, la nave a vela più grande del mondo lascia Porto Empedocle

La nave a vela più grande del mondo ha lasciato Porto Empedocle. Nel tardo pomeriggio di ieri la “Windsurf”, ovvero una crociera extralusso ha salpato facendo rotta verso altre città.

Una nave speciale, con passeggeri molto facoltosi. Porto Empedocle, seppur per due giorni, ha potuto regalarsi un bagno di folla in via Roma. Si, perché, le trecento persone a bordo si sono riversate sia nel centro cittadino ma anche nell'Agrigentino.

Molti passeggeri della nave a vela hanno fatto tappa alla Valle dei Templi, ad attenderli anche dei mini-bus privati. Porto Empedocle ha inaugurato ottobre con un approdo di tutto rispetto.

L’imbarcazione appena fuori il porto della città marinara ha aperto le vele, regalando un colpo d'occhio più che mai bello. Porto Empedocle saluta la nave da crociera categoria lusso, attendendo nuove imbarcazioni cariche di turisti.

(Foto di Salvatore Lo Voi)