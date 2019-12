Criticità del “Petrusa”, arriva in visita anche l’arcivescovo: ”Strutture volutamente imperfette"

Tre giorni dopo la visita del governatore della Regione, Nello Musumeci, anche l’arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, si è recato nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Al pastore della chiesa agrigentina, il personale dell’istituto e alcuni detenuti hanno riferito dei tanti problemi che affliggono la casa circondariale di contrada Petrusa.

“Dovremmo imparare a vedere il carcere – ha detto don Franco ai microfoni di AgrigentoNotizie – come parte integrante della città”. Sui disagi patiti da detenuti e personale, l’arcivescovo ha detto: "La struttura è grande, gli ospiti sono più del previsto, il numero del personale non è sufficiente e questo crea delle discrepanze, delle rotture, delle difficoltà che sono evidenti, ma la colpa di chi è? – si interroga l’arcivescovo – . Purtroppo queste strutture – ha aggiunto don Franco – non le vogliamo perfette perché mancano gli ingredienti per renderle tali e credo che il lavoro degli operatori del carcere è quello di ridare dignità a chi è qui. Il carcere dovrebbe aiutare a ritrovare se stessi ma – ha concluso il cardinale - purtroppo non sempre è in grado di poterlo fare”.