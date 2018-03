Processo alla cricca di Lampedusa, ex capo dei vigili: "Mai subito pressioni"

“A Lampedusa ho diretto la polizia municipale per un ampio periodo e non ho mai ricevuto alcuna pressione o tentativo di condizionamento da parte del dirigente dell’Ufficio tecnico o dell’amministrazione comunale”.

Prosegue la sfilata di testi della difesa al processo alla cosiddetta “cricca di Lampedusa” che avrebbe gestito appalti e lavori pubblici in maniera illegittima in cambio di tangenti. Ieri mattina, all’udienza del processo che si sta celebrando davanti al collegio di giudici della seconda sezione penale, era presente anche l’ex sindaco Bernardino De Rubeis che si è costituito in carcere lo scorso 31 gennaio dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 6 anni e 9 mesi di reclusione per due accuse di concussione ai danni di altrettanti imprenditori costretti a pagare tangenti per sbloccare dei crediti milionari con il Comune. De Rubeis, che non aveva mai assistito a nessuna udienza quando era in stato di libertà, ha invece deciso di seguire il processo in prima persona.

Ieri, fra gli altri testi, che hanno sfilato davanti al collegio presieduto da Giuseppe Miceli, c’era l’ex comandante della polizia municipale dell’isola Pietro Policardi. “Mi sono occupato di tutte le pratiche legate all’abusivismo edilizio - ha detto rispondendo ai difensori di De Rubeis, gli avvocati Silvio Miceli ed Enzo Caponnetto - e nel mio lavoro non ho mai subito alcuna ingerenza da parte del sindaco De Rubeis o del dirigente dell’Ufficio tecnico Giuseppe Gabriele”.