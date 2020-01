Porto Empedocle, la raccolta differenziata sale al 60 per cento

Nonostante le difficoltà e gli abbandoni incontrollati, cresce in modo significativo la raccolta differenziata a Porto Empedocle che è passata dal 37% del 31 agosto al 60% di fine settembre del 2019. Secondo i dati forniti dall'Amministrazione comunale, questo ha consentito di incassare 110mila euro da consorzio Conai come derivanti dalla differenziata dal 2017 al 2019. Il Comune, inoltre, ha avviato una serie di controlli non solo a carico dei cittadini (sono state emesse 75 sanzioni in totale, ma non è stato reso noto in quanto tempo), ma anche a monte nelle strutture di conferimento.

Cresce anche quanto incassato dal Comune, anche se i numeri restano ancora abbastanza limitati: rispetto all'insediamento dell’Amministrazione sono cresciuti passando dal 37,96% della totalità del 2015, al dato parziale del 42,5% in acconto 2019 in attesa inoltre del saldo finale che, stando alle previsioni, dovrebbe portare ad una percentuale di incasso intorno al 53,60%. Il trend complessivo di incasso della Tari dal 2015 al 2019 sarebbe quindi del +15,6 % in media.