Crack dei supermercati, mano pesante dei pm: "Impero con brogli, va condannato a 12 anni e mezzo"

"Ha costruito un impero ma non certo col lavoro onesto, lo ha fatto grazie a brogli e distrazioni. Unicredit, per anni, è stata sua complice". I pubblici ministeri Alessandra Russo e Simona Faga usano la mano pesante per l'imprenditore Giuseppe Burgio: 12 anni e 6 mesi di reclusione è la pena proposta per il cinquantaquattrenne uomo d'affari di origini empedocline, accusato di avere fatto sparire beni per 50 milioni di euro dalle aziende del suo gruppo, che operavano nel settore della distribuzione alimentare.

"I giornali - hanno detto i pm Faga e Russo - lo hanno definito correttamente il 're dei supermercati' e in effetti tale era ma l'impero lo ha costruito razziando fornitori, soci, dipendenti e l'erario ai quali ha sottratto milioni di euro".

I magistrati della Procura hanno attaccato anche i dirigenti di Unicredit, molti dei quali sono indagati nell'inchiesta "bis", accusati di essere stati complici. "Ha fatto sparire fondi da un'impresa all'altra ed è stato spalleggiato dalla prima banca d'Italia che ha avallato le sue operazioni". Al contrario Burgio ha sempre attaccato le banche accusandole di averlo "abbandonato nel momento del bisogno".

Dopo la requisitoria alcuni difensori di parte civile - gli avvocati Gianluca Sprio, Sabrina Tavolacci e Marianna Milici - hanno illustrato le proprie arringhe chiedendo la condanna al risarcimento per ex soci e dipendenti che sarebbero stati danneggiati dalle attività finanziarie illegittime dell'imprenditore.

Dopodomani toccherà alle altre parti civili e ai difensori dell'imputato, gli avvocati Carmelita Danile e Ida Giganti, illustrare le proprie conclusioni.