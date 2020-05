Nave-quarantena per migranti, gli empedoclini: "Costo vergognoso per un paese dove si soffre per mangiare"

Il costo mensile per il noleggio della nave-quarantena “Zazà” momentaneamente ormeggiata a Porto Emepdocle, cifra che si aggira attorno al milione di euro, com’era prevedibile ha suscitato diverse reazioni. AgrigentoNotizie è stata nella “Vigata” di Andrea Camilleri per chiedere l’opinione dei suoi abitanti.

migranti, donato (lega): “inaccettabile da governo 4200 euro al mese per clandestino su nave da crocera. si faccia chiarezza”

Nessuno degli intervistati ha manifestato contrarietà sulla decisione di trasferire i migranti soccorsi in mare sulla nave per osservare il periodo di quarantena. Per quanto riguarda invece i costi, secondo alcuni empedoclini, l’esborso di denaro "non è un problema per la comunità empedoclina perché non si tratta di fondi comunali".