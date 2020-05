Salgono a 128 i contagiati da Covid: nuovo caso a Palma, il sindaco: "E' un altro focolaio"

C'è un nuovo contagiato da Covid-19 a Palma di Montechiaro. Ad annunciarlo, sui social, è stato il sindaco Stefano Castellino che ha subito precisato: "Non si tratta di persone rientrate dal Nord". "L'Asp di Agrigento ha appena comunicato un nuovo caso positivo nella nostra città - ha reso noto Castellino - . Trattasi di altro focolaio". Si tratta di un uomo sessantenne.

Nulla a che vedere dunque con la quarantenne, impiegata all'ospedale "San Giovanni di Dio", che è risultata positiva al Coronavirus negli scorsi giorni.

A Palma di Montechiaro, i contagiati - da quando è scoppiata la pandemia - salgono a 11, di cui sei sono già guariti, uno è stato il deceduto e altre 4 persone restano ancora in fase di trattamento. I contagiati complessivi - per Agrigento e provincia - salgono dunque a 128.

Ma anche guariti

Sia il sindaco di Agrigento che quello di Canicattì, rispettivamente Lillo Firetto ed Ettore Di Ventura, hanno annunciato nuove guarigioni. I guariti di oggi - stando al report fornito dall'Asp di Agrigento - sono stati ben 4 e si arriva su 128 infettati a 91 agrigentini che si sono lasciati il Coronavirus alle spalle. Tutti guariti i 5 contagiati di Campobello di Licata. E due i guariti a Porto Empedocle dove gli ammalati erano complessivamente 6 e dove altre due persone restano in trattamento.

"Oggi un'altra persona è guarita dal Coronavirus ad Agrigento (l'Asp di Agrigento aveva già conteggiato ieri l'ottava guarigione della città dei Templi ndr.). Dobbiamo essere scrupolosamente attenti in questa fase di riavvio, soprattutto con le attività che verosimilmente dal 18 maggio saranno autorizzate a riaprire. Abbiamo chiesto come Comuni - ha scritto Lillo Firetto - che ci vengano comunicate per tempo le nuove indicazioni sulle riaperture, così che ciascuna delle attività interessate possa in modo appropriato prepararsi e disporre gli adeguamenti di sicurezza necessari. In provincia il numero di positivi scende proprio per effetto del numero di guariti. Prudenza e la ripresa sarà più rapida". "Salgono a 6 i casi di guarigioni. Oggi è arrivata la notizia della guarigione clinica di un altro paziente. Siamo a sei - ha scritto, invece, Ettore Di Ventura - . Allo stato attuale dunque: 1 persona positiva al Covid-19 e 6 persone guarite".

Calano le persone in quarantena

Calano le persone poste in quarantena: sono 16. Mentre i ricoveri restanto invece fermi a 6: 2 agrigentini sono ricoverati al "Sant'Elia" di Caltanissett, 2 sono al "Civico" di Palermo, 1 al "Cervello", 1 al Covid hospital di Partinico e 2 si trovano in Rsa di Caltanissetta. Oggi, all'Asp di Agrigento, sono arrivati i risultati di 167 tamponi: dall'inizio dell'emergenza sanitaria si è arrivati ad un totale di 5.577 test effettuati in questa provincia.