Assembramenti nei luoghi della movida, scatta il blitz: chiusi due locali

I carabinieri della stazione di Menfi hanno eseguito una serie di controlli nei locali pubblici, a Porto Palo, per verificare il rispetto delle misure anticovid. Elevate multe a carico di titolari di locali pubblici per inosservanza delle disposizioni anticovid, in particolare quelle che vietano assembramenti. Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia.

Per due locali è scattata la chiusura per due giorni. A Porto Palo durante lo scorso fine settimana si era verificata la presenza di tanta gente con abbandono di rifiuti anche sulla passerella in legno che collega la strada alla spiaggia. La vicenda relativa all’intrattenimento e più in generale alla vita notturna a Porto Palo, località balneare che catalizza l’attenzione di tanti giovani, sia dell’agrigentino che del trapanese, è ormai da giorni al centro dell’attenzione.