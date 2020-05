Covid-19 e turismo, le Pelagie potranno adottare "misure più restrittive"

Ai sindaci delle isole minori - Lampedusa e Linosa comprese - il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha lasciato la facoltà di adottare "misure adeguate per l'accesso, previa l'adozione di protocolli sanitari da sottoporre all'approvazione dell'assessorato regionale alla Salute". Il sindaco di Lampedusa e Linosa potrebbe, lo ha stabilito appunto la nuova ordinanza del governatore della Sicilia, raggiungere anche delle apposite intese "con i Comuni nei cui territori insistono i porti di partenza": tradotto con Porto Empedocle.

Non è escluso dunque che il Comune delle isole Pelagie possa anche adottare - in vista della stagione turistica - misure più restrittive, ma sempre dopo il via libera di palazzo d'Orleans.