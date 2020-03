Ospedale "Giovanni Paolo II", in dieci risultano positivi al "Covid-19"

Sarebbero positivi una decina di tamponi tra quelli operati nei confronti di soggetti che si ritiene siano entrati in contatto con il medico dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca oggi ricoverato a Caltanissetta. Il sanitario è stato il primo caso agrigentino di "Covid-19". I controlli sono stati disposti nei confronti di medici e infermieri che lavorano nel reparto di Medicina del nosocomio saccense, che potrebbero essere venuti a contrato con il medico oggi posto in quarantena, le cui condizioni, secondo i sanitari, sarebbero comunque buone.

Più di una ventina, invece, i tamponi che si sarebbero già rivelati essere negativi, per quanto è possibile che si possano ritenere necessari nuovi controlli successivi. Intanto il sindaco Francesca Valenti ha chiesto il potenziamento del personale dell'ospedale di Sciacca e dei posti letto in terapina intensiva, che in questo momento solo solo 8.

L'Asp, dal canto suo, ha già avviato queste procedure e ha anche provveduto a reclutare nuovi infermieri da destinare alle srutture di "pre-triage" di tutta la provincia.