Covid-19, le immagini della nave-quarantena ormeggiata a Porto Empedocle

La nave traghetto "Moby Zaza", è giunta nella notte a Porto Empedocle. L’imbarcazione lunga 153 metri, è momentaneamente ormeggiata nel molo Sciangula.

Il traghetto, comunemente utilizzato sulla tratta Genova - Bastiae deve essere sottoposto alle verifiche di idoneità del suo nuovo ruolo, ovvero quello di nave quarantena per i migranti soccorsi in mare, così per come richiesto dai protocolli anti Covid-19.