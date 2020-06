Positivi al covid 19 e caos nei numeri, Mancuso dell’Asp: "Ecco cosa accade"

La Regione da una parte e l’Asp dall’altra, con una discrasia nei dati delle persone positive al Covid 19. Se la Regione ad oggi, nel consueto bollettino, conta 32 positivi al virus, l’Asp ne conta soltanto 4 oltre al caso della persona residente a Lampedusa di competenza dell’Asp di Palermo. A chiarire la querelle è Gaetano Mancuso, direttore sanitario dell’Asp di Agrigento.

“La discrasia tra i numeri è dipesa da diversi fattori - dice a La Sicilia - alcuni soggetti non sono mai stati comunicati all’Asp come persone positive, anche se risultavano positive e ricoverate direttamente in altre strutture dell’isola. Le altre persone comunicate sono state inserite nel nostro sistema. C’ un’altra tipologia di casi non registrati, ovvero le persone che hanno bypassato la nostra azienda e si sono ricoverate in altre strutture tramite il 118. Ci si aspetta - continua Mancuso a La Sicilia - che la regione provveda a sistemare i dati”.