"Movida Covid 19" a Favara: assembramenti notturni di adolescenti in piazza

Decine di giovani in piazza, nonostante i divieti imposti dalle misure di prevenzione del rischio contagio del Coronavirus. Accade a Favara, in piazza don Giustino, le immagini documentano la “movida” della notte, sono state girate poco prima delle ore una e non in una zona periferica della città, ma in pieno centro. Fra i gruppi di giovani, molti dei quali adolescenti e senza mascherina, c’è chi gioca a calcio, chi invece balla e chi, semplicemente chiacchera mentre fuma una sigaretta.

Favara, la "fase 2" diventa un "liberi tutti", è il momento del pugno duro: vietati ville e giardini comunali

Scene simili a quelle che, il sindaco di Favara Anna Alba, aveva recentemente notato in piazza della Pace. Assembramenti di adolescenti che avevano fatto indignare il primo cittadino che aveva richiamato i genitori dei ragazzi, a responsabilizzare maggiormente i propri figli.