Azzerati i contagi a Ribera, il sindaco Carmelo Pace: "Segnalate chi viene dal Nord"

"Giorno dopo giorno, quotidianamente, nella nostra città arrivano circa dieci, quindici persone che provengono dal Nord Italia o da fuori della nostra nazione. A Ribera non ci sono contagiati ed eventuali nuovi casi, possono arrivare solo da persone esterne. Rinnovo l’invito a tutti i cittadini, se siete a conoscenza di persone arrivate da fuori, segnalateli". Questo è l’appello contenuto in un video messaggio del sindaco di Ribera, Carmelo Pace. L’amministratore comunale, ha annunciato anche importanti contributi in aiuto di commercianti e cittadini in difficoltà.

“Sono dispiaciuto per tutte quelle attività commerciali che credevano di poter riaprire, ma così non è – dice il sindaco Pace – va a loro la mia solidarietà che deve tradursi in gesti concreti. Domani mattina – anticipa il primo cittadino – adotteremo un proposta di deliberazione rivolta alle attività produttive attualmente sospese. Gli esercizi commerciali e artigianali, chiusi per Decreto, che pagano un affitto, possono fare richiesta al Comune entro l’11 maggio e riceveranno un contributo per il pagamento degli affitti”.

Per quanto riguarda invece i cittadini in difficoltò Carmelo Pace annuncia: "Faremo un avviso per ulteriori buoni spesa, ma soprattutto attendiamo una disposizione della Regione per dare un aiuto per il pagamento delle bollette di luce, gas, acqua e per pagare gli affitti".