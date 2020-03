In giro senza un valido motivo e perfino sprovvisti di guanti e mascherina: raffica di sanzioni

Alcuni – ben cinque – sono stati trovati in giro senza alcun legittimo motivo e con tanto di autodichiarazione ritenuta alquanto improbabile. Tutti sono stati sanzionati. La polizia municipale ha applicato il minimo tabellare: 300 euro. Un agrigentino è finito nei guai, con tanto di segnalazione alla Procura, perché era a spasso senza mascherina e senza guanti.

Anche ieri, così come sabato, i vigili urbani della città dei Templi sono stati in prima linea per cercare di fronteggiare gli eventuali comportamenti irregolari dei cittadini. A nulla sono valsi, naturalmente, i tentativi di spiegazione e giustificazione addotti dai cittadini che, ad Agrigento come nel resto della provincia, continuo ad inventarsi la qualsiasi pur di giustificare la loro presenza per strada.