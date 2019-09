Aragona, via alla realizzazione delle nuove cappelle per il cimitero

Sono partiti da alcuni giorni i lavori per la costruzione delle 240 cappelle gentilizie nel nuovo cimitero comunale di Aragona.

Sul posto, per un sopralluogo, si è recato anche l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Morreale che, insieme al sindaco Giuseppe Pendolino. “Finalmente - dichiarano - i lavori sono cominciati e tutto procede per il verso giusto. Siamo enormemente soddisfatti per il risultato raggiunto da questa amministrazione”.