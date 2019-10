"Costruisce casa di due piani senza autorizzazione" denunciato impiegato

Un 56enne di Favara è stato denunciato. L’uomo avrebbe costruito un immobile senza nessuna autorizzazione. I carabinieri, nella giornata di ieri, hanno denunciato l’impiegato per reati in materia di edilizia. I militari dell’Arma nel corso dei controlli straordinari volti a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio, disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento, hanno scovato una costruzione in cemento armato, alta due piani e con una superficie totale di 240 metri quadrati che il favarese, denunciato, aveva realizzato in un terreno di circa 5000 metri quadrati, di sua proprietà ed insistente nella periferia del Comune di Favara.

I lavori di movimento terra e edili erano stati realizzati senza alcuna autorizzazione. L’immobile e i mezzi utilizzati per la costruzione sono stati sequestrati dai carabinieri. Analoghi controlli, fanno sapere dal Comando, proseguiranno anche nelle prossime settimane.