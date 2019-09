Frana di via Lincoln, il costone fa paura: tavolo tecnico tra Comune e Protezione civile

I lavori di consolidamento del costone di via Lincoln,a Porto Empedocle sono fermi da due mesi. I residenti hanno paura, per una situazione che crea parecchi allarmismi. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, è previsto per questa mattina un incontro utile a risolvere la questione.

Nei pressi del costone, già interessato a diverse frane, sorgono dei complessi residenziali, come quello dell’Arcadia. La protezione civile con 300mila euro ha provveduto ad avviare i lavori di consolidamento. Lavori, però, fermi da due mesi. Il faccia a faccia di questa mattina è tra il Comune e la Protezione civile.

Sono diversi i residenti preoccupati per una situazione che, in passato, è già precipitata. Il tavolo tecnico in programma quest’oggi dovrebbe portare avanti delle soluzioni. Gli empedoclini incrociano le dita.