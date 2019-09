Frana di via Lincon, il costone fa nuovamente paura

Nuovi segnali di cedimento del costone di via Lincon a Porto Empedocle. A denunciarlo sono stati i residenti, i quali, come racconta l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia, hanno riscontrato un nuovo piccolo scivolamento del crinale che ha ovviamente allarmato gli abitanti del complesso "Arcadia", che in seguito ad un massiccio smottamento nei mesi scorsi furono costretti a lasciare le propria abitazioni per diversi giorni.

I lavori di messa in sicurezza del versante sono fermi da un paio di mesi in attesa dell'approvazione da parte della Regione di un ulteriore progetto di messa in sicurezza.