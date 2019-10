Costone della via Lincoln, via alla messa in sicurezza: riprendono i lavori

E’ prevista oggi la ripresa dei lavori per la messa in sicurezza della via Lincoln, a Porto Empedocle. La situazione, secondo quanto fa sapere La Sicilia, è in continua evoluzione grazie al vertice che si è tenuto a Palermo.

Nel marzo scorso la zona fu interessata ad una frana causando, di fatto, lo sfollamento di dieci famiglie. Gente che ha dovuto lasciare le proprie casa per un mese. I lavori di consolidamento, erano fermi da due mesi, per una situazione che ha creato parecchi allarmismi. La protezione civile con 300mila euro ha provveduto ad avviare i lavori di consolidamento. Oggi, finalmente, riprendono i lavori per la messa in sicurezza.