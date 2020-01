Crescono i costi per farina ed energia elettrica, aumento del prezzo del pane in vista?

Anno nuovo e nuovo prezzo del pane in arrivo per tutti i cittadini della provincia?

Il primo territorio a lanciare un allarme è quello di Siculiana, con il sindaco Leonardo Luricella che ha convocato nei prossimi giorni un incontro con i panificatori del territorio per fare il punto sulla situazione.

"Vogliamo conoscere le motivazioni che andranno ad incidere in maniera non indifferente - dice - sulle tasche dei cittadini per l’acquisto di un bene di prima necessità. Il rincaro del pane rappresenta sicuramente un problema per molte famiglie che hanno difficoltà a fare la spesa, per cui, in considerazione degli effetti generati dall’imposizione dei nuovi prezzi, si rende indispensabile un’apposita e immediata riunione per far chiarezza e trovare una soluzione”.

A non escludere la possibilità che gli aumenti possano riguardare anche altri comuni della provincia è l'associazione di categoria Assipan. "Il prezzo del pane dipende da come si autodeterminano gli stessi panificatori - spiegano -. Non conosciamo le motivazioni specifiche dell'aumento di Siculiana, ma certamente ci sono tutti i motivi perché questo avvenga non solo lì, stante la crescita delle materie prime e dei costi di produzione, a partire da luce e gas. Potremmo quasi dire che per troppo tempo non c'è stata un effettivo adeguamento del prezzo".